O Partido Trabalhista Cristão (PTC) lançou, neste domingo, a candidatura do senador Fernando Collor de Mello ao governo de Alagoas. Aliado histórico do atual governador e candidato à reeleição, Renan Filho (MDB), o ex-presidente da República liderará uma frente de partidos de oposição, conforme anunciou em seu perfil oficial no Facebook.

A convenção oficializou, ainda, os nome de Kelmann Vieira, presidente da Câmara Municipal de Maceió, como candidato a vice-governador, e Benedito de Lira, do Partido Progressista, que apoia o PTC, na disputa pelo Senado.

Collor, que foi presidente da República de 1990 a 1992, chegou a lançar seu nome para a disputa pelo Palácio do Planalto. Contudo, em junho, o presidente do PTC Daniel Tourinho publicou um comunicado anunciando que o partido não teria candidato à presidência, pela ”sobrevivência” da legenda, que buscará alcançar os 1,5% dos votos válidos exigidos pela cláusula de barreira, que limita o acesso dos partidos ao fundo partidário.

Fernando Collor de Mello já foi prefeito de Maceió, deputado federal e governador de Alagoas. Na última eleição para o Senado, em 2014, então filiado ao PTB, Collor obteve 55,59% dos votos (689.266 votos) e derrotou Heloísa Helena, candidata pelo PSOL.

Renan Filho

Também neste domingo, o MDB oficializou a candidatura de Renan Filho à reeleição para o governo de Alagoas. A chapa será composta por Luciano Barbosa (MDB), atual vice-governador do estado. Durante o evento, Renan Calheiros (MDB), pai de Renan Filho, e Maurício Quintella (PR), foram lançados ao Senado.