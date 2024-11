‘Cara fantástico’, diz Bolsonaro sobre ex-ministro de Lula

O ex-ministro Aldo Rebelo (MDB), que ocupou cargos importantes nos governos de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT), foi elogiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma entrevista recente a AuriVerde Brasil. Bolsonaro ainda expressou interesse em ter Rebelo em um eventual segundo mandato, destacando sua experiência política, incluindo o trabalho como relator do Código Florestal em 2012. “Um cara fantástico, em todos os aspectos (…) Se ele parlamentar topasse, obviamente, seria convidado para Ministério da Amazônia.”, disse.

A aproximação entre Bolsonaro e Rebelo tem raízes em seu tempo no PCdoB, partido no qual foi filiado durante 40 anos, e os dois nunca se afastaram totalmente. Recentemente, o ex-presidente compareceu ao lançamento do livro do colega em Brasília. Rebelo tem se distanciado do PT e trabalhou nas últimas eleições de São Paula na campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB). No passado, chegou a afirmar que Bolsonaro sofria “perseguição política”.

Conhecido por sua trajetória política tanto no campo governamental quanto em sua atuação internacional, Rebelo passou por diversas funções ministeriais durante os mandatos de Lula e Dilma. Entre 2004 e 2005, foi ministro-chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, e em seguida chefiou as pastas do Esporte, Ciência e Tecnologia e Defesa no governo Dilma.