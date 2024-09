Candidatura de Hugo Motta eleva temperatura de disputa em seu berço político

A entrada do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela Presidência da Câmara teve repercussão especial em um município localizado no sertão da Paraíba. A cidade de Patos, região com pouco mais de 100 mil habitantes, há pelo menos sete décadas tem a influência política de familiares do deputado, e tenta manter essa tradição nas eleições de outubro deste ano.

O atual prefeito de Patos, Nabor Wanderley, é pai de Hugo Motta. Ele já governou Patos entre 2005 e 2012, depois foi eleito deputado estadual, voltou à prefeitura em 2021 e agora tenta a reeleição.

Um dos ativos de sua a campanha são as obras erguidas por meio de verbas enviadas pelo representante patoense na capital federal. Somente no ano passado, Motta enviou à Paraíba 20 milhões de reais em “emendas Pix”, aquelas que caem direto na conta dos governos, sendo que a principal beneficiária foi a sua terra natal.

Em setembro, Motta divulgou um vídeo anunciando o asfaltamento de dez ruas da cidade – um investimento de quase 3 milhões de reais para “embelezar a nossa cidade” e “fazer a nossa população viver cada vez melhor”.

Continua após a publicidade

“O Hugo é jovem, mas muito responsável. Ele já nos ajudou em obras de pavimentação, em convênio para a construção de um centro de comercialização de animais e também enviou recursos para a saúde”, afirmou a VEJA o pai e prefeito Nabor Wanderley.

“Tenho certeza de que se o Hugo tiver esse cargo [presidência da Câmara], que é importante demais para o estado e para o país, ele vai tratar essa missão com muita responsabilidade. Apesar de jovem, ele é preocupado com o futuro do país e sabe as causas que são importantes”, acrescenta o prefeito.

Oposição contesta atuação

Os elogios à atuação de Hugo Motta e sua família não são uma unanimidade na região. Principal adversário do grupo, o ex-juiz Ramonilson Alves (PSDB) afirma que esperava uma atuação mais “robusta” de Motta e que não há nenhuma obra do deputado pela qual a população se orgulhe.

Continua após a publicidade

“A última vitória do prefeito se deu com base no elemento dinheiro. Há toda uma organização envolvendo vereadores, cabos eleitorais, de compra de votos. Eles não são bem quistos aqui”, afirma Ramonilson, que é candidato a prefeito de Patos.

Os opositores apontam também para as investigações que já envolveram a família de Hugo Motta. Em uma delas, a mãe dele acabou presa, e a então prefeita, Francisca Motta, avó do deputado, afastada da função sob a suspeita de fraude em contratos de locação de veículos.

Na última quinta-feira, 12, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar o desvio em uma obra em Patos feita com recursos indicados por Hugo Motta por meio de emendas. O deputado não foi alvo direto da investigação.