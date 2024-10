Candidatos à prefeitura de SP repudiam laudo falso de Marçal sobre Boulos

Em agendas na véspera da votação na capital paulista, os candidatos à Prefeitura de São Paulo repudiaram o prontuário falso publicado na noite desta sexta-feira, 4, pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) afirmando que o adversário Guilherme Boulos (PSOL) teria sido atendido em uma clínica em surto psicótico por uso de cocaína. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) pediram ações da Justiça diante de mais uma acusação infundada de Marçal.

Durante visita na região da rua 25 de Março, no centro da capital, Tabata afirmou que, ao longo da campanha, tentou alertar sobre o comportamento de Marçal e defendeu que ele seja preso caso a adulteração do documento seja confirmada.

“Ele é um homem condenado com um histórico muito pesado e que só sabe criar mentiras e atacar para poder aparecer. Se for confirmado que aquele documento é falso, isso é muito grave. Isso é motivo de prisão.”

Nunes, que tenta a reeleição, emitiu nota neste sábado, 5. “A Justiça precisa ser célere, analisar todas as provas e colocar um basta nesse jogo rasteiro da eleição para o comando da maior cidade do país.”

Continua após a publicidade

Em agenda, em conversa com jornalistas, também se manifestou: “O Pablo Marçal está se demonstrando um criminoso e um mentiroso contumaz. Evidentemente, ainda vai ser feito o laudo, mas tudo indica que ele tenha colocado um documento falso. Mesmo que não fosse falso, seria um ato criminoso por pegar um documento que é sigiloso e está muito bem tipificado nos crimes eleitorais”.

O PSDB, partido do candidato José Luiz Datena, fez uma manifestação por meio de uma nota assinada pelo presidente do diretório municipal José Aníbal.

“Pablo Marçal confirma, mais uma vez, que é um delinquente compulsivo e capaz de qualquer crime. O ataque a Boulos é gravíssimo. Feito com o propósito de tumultuar as eleições e fraudar a vontade do eleitor. É o momento certo para a justiça punir de forma exemplar esse inimigo das liberdades e da democracia.”

Continua após a publicidade

Publicação foi removida das redes sociais

O post de Marçal contendo a informação de que Boulos teria sido atendido por um psiquiatra em uma clínica em “quadro de surto psicótico grave” e resultado positivo para uso de cocaína no ano de 2021 foi retirado do ar ainda na noite de sexta e, neste sábado, o juiz Rodrigo Marzola Colombini concedeu liminar determinando a exclusão de vídeos publicados no Instagram, TikTok e Youtube pelo candidato do PRTB.

Na decisão, Colombini elencou os indícios que apontam que o documento foi falsificado.

“Há plausibilidade nas alegações [dos autores da representação], envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que foi gerado o documento com o requerido Pablo Marçal, documento médico assinado por profissional já falecido e a data em que foram divulgados tais fatos, justamente na antevéspera do feito.”

Continua após a publicidade