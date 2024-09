Cadeirada em Marçal: quais são implicações penais contra Datena

Ao desferir uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB), o candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) cometeu um crime em cadeia nacional. Trata-se de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, com pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção.

A punição, contudo, pode ser aumentada para 1 a 5 anos de reclusão, caso seja considerada grave. Para isso, no entanto, é necessário ter ocorrido sequelas temporárias por mais de 30 dias, perigo de vida, ou fragilidade do membro atingido que compormeta sua função.

As informações divulgadas, até o momento, pela equipe de Pablo Marçal dão conta de que o candidato “está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar”. Em vídeo postado pelo ex-coach, após o entrevero, ele ironiza o episódio: “Vamos para cima. Uma ‘fraturazinha’ aqui na costela, uma ‘correçãozinha’ aqui no dedo”, afirmou ao mostrar os membros com curativos

Na gravação, Marçal aparece em um quarto do hospital Sírio Libanês, onde foi socorrido após se deslocar em uma ambulância, com uma pulseira verde no pulso. De acordo com protocolo internacional, a cor indica que o quadro de saúde é pouco urgente.

Em boletim médico divulgado pelo hospital, o quadro do empresário é caracterizado como sendo leve. “Traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar”, diz o documento.

“Nesse caso de agressão que observamos no debate, não é possível afirmar se a lesão é grave ou leve porque precisaria de um exame percial complementar, que deverá ser feito depois de 30 dias”, explica o advogado criminalista e professor de direito penal da PUC-SP, Leonardo Massud.

Para que o caso seja investigado pela polícia é necessário que Pablo Marçal abra uma representação, ou seja, um Boletim de Ocorrência, em uma delegacia. A principal prova, nesse caso, é a gravação do debate em que Datena claramente desfere um golpe no adversário. Uma vez indiciado pelo crime, o apresentador pode ser acusado pelo Ministério Público e ser julgado na esfera criminal. O processo, no entanto, tem chances altas de não chegar ao juízo.

“Há uma série de mecanismos despenalizadores que o Estado oferece em casos assim. É póssível resolver em uma audiência de conciliação entre as partes, ou tentar uma transação penal (pagamento de multa, cestas básicas ou prestação de serviço comunitário), ou até a suspensão do processo. Nesses casos, não implica em assunção de culpa e nem perda da primariedade. O Ministério Público pode até oferecer esses benefícios sem a anuência da vítima”, diz Massud.

Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a pena pode ser cumprida em regime aberto, na hipótese de condenação. Há ainda um outro atenunate: a provocação de Marçal antes da cadeirada. Depois de afirmar que Datena era “Jack” gíria usada em presídios para designar estupradores, o candidato do PRTB disse que o jornalista era “arregão” e o chamou para a briga: “Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, você não é homem nem para fazer isso”.

Essa atitude, segundo o professor da PUC, pode ser entendida em um julgamento como sendo uma ofensa à honra. “Se a vitima foi o agente provocador da lesão e o agressor reagiu à injusta provovação, é possível que o juíz leve em consideração esse comprotamento no momento da sentença, em caso de condenação. Não justifica a agresão, mas atenua”, explica Massud.

Na saída do debate, Datena disse que não se arrependia de ter agredido Marçal. Em nota, divulgada hoje, ele apresentou suas versões para a agressão. “Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade”

No mesmo comunicado, contudo, o candidato do PSDB diz que “Espera ter lavado a alma de milhões de pessoas”, com sua agressão.