Boulos é acompanhado por Marta e ministros de Lula em ato pré-eleição

Atrás de Ricardo Nunes (MDB) nas pesquisas para a eleição municipal de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) reuniu apoiadores na região central da capital paulista neste sábado, 26, último dia de campanha. Sem a presença de Lula, que desistiu de viajar para a cidade depois de sofrer um acidente doméstico, Boulos é acompanhado pela vice, Marta Suplicy (PT), e por ministros do governo federal. Entre os presentes no ato, estão Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Cercado de apoiadores, Boulos se juntou a eleitores e aliados pouco depois das 10h30, na Avenida Paulista. Nos discursos, o candidato e outras lideranças exaltaram a possibilidade de virada na eleição contra Nunes, com o psolista incentivando cânticos de “eu acredito”. Além dos ministros do governo e de Marta, também marcaram presença no ato deputados aliados, como Érika Hilton (PSOL) e Luiza Erundina (PSOL), e o ex-ministro petista José Dirceu.

Havia a expectativa de que Lula participasse de caminhadas com Boulos durante a campanha. O presidente chegou a viajar para São Paulo no final de semana passado, para acompanhar Boulos nas ruas, mas o evento foi cancelado por causa das fortes chuvas. Se recuperando de uma pancada na cabeça, Lula está evitando viagens por recomendação médica, e deve permanecer em Brasília neste final de semana.

Depois da caminhada avançar pela região central da cidade, Boulos deve seguir ainda para o Heliópolis, na zona sul de São Paulo, onde fará o seu último ato de campanha na tarde deste sábado.