Bolsonaro começa na sexta por Goiás a rodar o país em campanha no segundo turno

O ex-presidente Jair Bolsonaro promete se empenhar neste segundo turno na campanha de candidatos do PL pelo país. Ele, que foi alvo de queixa de aliados partido em alguns municípios, como no Rio, sobre a ausência no primeiro turno, começa a rodar cidades onde o PL está na disputa na sexta-feira, inciando por Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Até o dia 17, ele vai passar por Cuiabá, Manaus, Santarém e João Pessoa. Na agenda, até o momento, não consta ida a São Paulo, para apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) contra o Guilherme Boulos (PSOL).

Em Goiânia, ele estará na sexta junto de Fred Rodrigues (PL), que tem como adversário Sandro Mabel (União Brasil). O resultado do primeiro turno deve intensificar o embate entre Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que lançou Mabel e é um dos nomes da direita cotados para disputar a presidência em 2026. Com o apoio do ex-presidente, Rodrigues recebeu 31,14% dos votos, surpreendendo ao terminar em primeiro, já que as pesquisas apontavam um segundo turno entre o candidato do União Brasil e Adriana Accorsi (PT).

Ainda na sexta, ele passará por Anápolis, onde Márcio Corrêa (PL) e Antônio Gomide (PT) estão na briga, e por Aparecida de Goiânia, palco da disputa entre Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL). Em Anápolis, Corrêa terminou com 49,59% e Gomide, com 35,45%. Já em Aparecida de Goiânia, Vilela totalizou 48,02%, enquanto Alcides somou 43,04%.

Na segunda-feira, Bolsonaro vai a Cuiabá, onde a briga é entre PL e PT. Lá, Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) estão na corrida pela prefeitura: o bolsonarista, no primeiro turno, atingiu 39,61%, e Lúdio, 28,31%. Manaus será o destino do ex-presidente no dia seguinte. Na capital, o candidato do PL, Capitão Albetro Neto, também surpreendeu ao chegar ao segundo turno. Ele, que vinha patinando nas pesquisas antes da votação entre o quarto e terceiro lugares, vai disputar contra o prefeito David Almeida (Avante), que recebeu 32,16% dos votos. Neto, que esteve com Bolsonaro no dia 28 de setembro para uma “motocarreata”, totalizou 24,94%.

Na quarta-feira, o ex-presidente desembarca em Santarém, no Pará, onde o segundo turno é entre Zé Maria Tapajós (MDB) e Jk do Povão (PL), que terminaram com 49,73% e 41,92%, respectivamente. No dia 17, quinta, será a vez de João Pessoa: na capital da Paraíba, ele tentará empurrar a candidatura do seu ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), outro que causou surpresa ao conseguir ir para o segundo turno. O prefeito Cícero Lucena (PP) era dado como favorito para vencer no primeiro turno – ele obteve 49,16%, contra 21,77% de Queiroga.