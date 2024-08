Ator José de Abreu vai participar da campanha de Quaquá em Maricá

O ator José de Abreu, que ao longo dos últimos 40 anos participou de novelas na TV, anunciou nesta quinta-feira, 1, que vai reforçar a equipe de campanha do deputado federal Washington Quaquá (PT). O parlamentar vai se candidatar a prefeito na cidade de Maricá, no Leste Metropolitano do Rio, onde já governou em outros mandatos. Declaradamente petista e militante ativo nas redes, Abreu publicou que está coordenando a área cultural do plano de governo de Quaquá.

Aos 78 anos, o ator comemorou a tarefa em publicação em seu perfil no Instagram. “Trabalhando feito um mouro, colaborando no Plano de Governo do pré-candidato a Prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Ele e o PT me deram a tarefa de coordenar a área cultural do futuro governo. Vai ser uma revolução na maneira de pensar cultura”, escreveu, antes de completar, na legenda, com o bordão frequentemente usado pelo político.

“Muito feliz com o novo desafio. Teremos grandes surpresas. Foguete não dá ré”, concluiu.

Nas últimas semanas, José de Abreu já vinha compartilhando não só posts com políticos do PT, mas também vídeos de Quaquá e Fabiano Horta, atual prefeito de Maricá e aliado político do deputado federal. O parlamentar e o ator, inclusive, são amigos e já estiveram juntos em Cuba neste ano.