AtlasIntel: PL e PT lideram em disputa acirrada pela Prefeitura de Cuiabá, diz pesquisa

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 1º, projeta que Cuiabá deverá ter um embate entre PT e PL no segundo turno das eleições municipais. De acordo com o levantamento, o deputado federal Abilio Brunini (PL) é quem lidera a disputa, com 32,3% das intenções de voto, seguido pelo parlamentar estadual petista Lúdio Cabral, que registra 24,3%. O também deputado estadual Eduardo Botelho (União) aparece na sequência, com 17,9%, antes do empresário Domingos Kennedy (MDB), que marca 9,8%.

Nesse cenário, 8,6% dos eleitores pretendem votar nulo ou em branco, enquanto outros 7% não souberam responder. Se considerados apenas os votos válidos — ou seja, excluindo essa parcela de indecisos, além de votos anulados/brancos —, Brunini chega aos 38,2%, antes de Cabral, com 28,9%; Botelho, com 21,3%; e Kennedy (MDB), com 11,6%.

A pesquisa, feita com recursos próprios do instituto, tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 798 pessoas entre os dias 19 e 24 de setembro.

Segundo turno

O levantamento também avaliou os cenários de um eventual segundo turno. Na disputa entre PL e PT, Brunini levaria a melhor, com 43,6% das intenções de voto, ante 33,2% de Lúdio, além dos votos em branco e nulos (14,7%) e do percentual de indecisos, que é de 8,6%.

Já numa disputa entre Brunini e Botelho, o candidato do União Brasil venceria, embora a diferença entre os dois esteja dentro da margem de erro. Brunini marcaria 35,7%, enquanto Botelho chegaria aos 37,4%.

O terceiro cenário testado colocou como adversários Botelho e Cabral. O candidato do PT venceria nessa conjuntura, com 31,4%, ante 28,4% do postulante do União Brasil. Chama a atenção nesse confronto, contudo, o percentual de indecisos: 10,6%.