As míseras doações para a campanha de Jair Renan na disputa em SC

Candidato a vereador na cidade de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan (PL), filho Zero Quatro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu até agora R$ 2,3 mil em doações, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maior parte dos recursos foi repassado à campanha de Zero Quatro por meio de uma transferência feita pelo diretório municipal do PL.

São, por ora, apenas duas contribuições. A maior delas, de R$ 2 mil, foi realizada por Alexssandro Feliciano Marcomin, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, e apoiador da família Bolsonaro da cidade. O restante, R$ 375, foi repassado por Diego Schumacker Rosa, um empresário local.

Essa é a primeira vez que Jair Renan tenta disputar um cargo público. Antes de entrar para a política, atuava como empresário. Em março de 2023, ele foi convidado a trabalhar no gabinete do senador Jorge Seif (PL), aliado próximo de seu pai. Com um salário de R$ 7 mil, passou a viver em Balneário Camboriú, onde atuou como funcionário de Seif até julho deste ano.

Estreia e divisão

Desde então o ano passado, o Zero Quatro se prepara para concorrer à vaga de vereador do município. Ele se filiou ao PL e iniciou a campanha num ambiente pouco promissor e repleto de discórdia. A direita em Balneário Camboriú sofreu um racha após uma intervenção feita pelo PL, medida que deixou grande parte dos conservadores locais bastante descontentes.

Continua após a publicidade

Líderes importantes do partido se irritaram com o fato de terem sido obrigados a abrir mão de concorrer a alguns cargos em benefício de nomes escolhidos pela cúpula do partido. Um dos exemplos foi o deputado estadual Carlos Humberto (PL). Líder do governo na Assembleia Legislativa, o parlamentar pretendia disputar a prefeitura de Balneário Camboriú, mas foi pressionado a ceder o lugar para o empresário Peeter Grando.

“Não caminho com meu partido em Balneário Camboriú. Sou de direita, mas posso garantir que a direita não está representada pelo PL”, afirmou. Jair Renan sofre as consequências desse racha.