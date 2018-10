O candidato do PSC ao governo do Amazonas, Wilson Lima, foi eleito governador neste domingo (28).

Com 99,47% das urnas apuradas, ele teve 58,58% dos votos, contra 41,42% de Amazonino Mendes (PDT), que tentava a reeleição.

Com a vitória de Wilson Lima, o PSC elege dois governadores. O ex-juiz federal Wilson Witzel, também do partido, foi eleito no Rio.