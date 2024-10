A única vitória do partido de Pablo Marçal nas eleições de 2024

O PRTB, partido que lançou a candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo, conquistou somente uma das mais de 5.000 prefeituras disputadas nas eleições deste ano. A legenda foi vitoriosa no interior de Rondônia, mais precisamente em Nova Brasilândia D’Oeste, município com pouco mais de 20.000 habitantes a 480 quilômetros de Porto Velho, capital do estado. A partir do ano que vem, a cidade será administrada por Clodoaldo Alves Pedroso, conhecido como Ginão da Saúde.

Ao lado de Francielle Gorza, sua vice, também do PRTB, Ginão recebeu pouco mais de 4.500 votos para comandar Nova Brasilândia D’Oeste nos próximos quatro anos. O técnico de enfermagem derrotou Maria Rezende (União Brasil), que ficou em segundo lugar, com 36,45% dos votos, e Erivelton da Agroterra (Podemos), que obteve 21,43%. Ginão vai assumir o cargo no lugar do atual prefeito Hélio Mendes (PP), que está em seu segundo mandato.

Durante anos, o PRTB foi comandado por Levy Fidelix, que ficou nacionalmente conhecido depois de disputar cargos em mais de dez eleições. Ele concorreu três vezes a deputado federal, duas a governador, três a prefeito de São Paulo e duas a presidente da República. Na campanha, Ginão não fez qualquer menção a Levy, que morreu em 2021, nem ao ex-coach Pablo Marçal, a atual estrela do partido.

Propostas focadas em saúde e psicultura

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ginão arrecadou R$ 39,6 mil e gastou pouco mais de R$ 25 mil. O futuro prefeito também não se envolveu em polêmicas, não atacou os adversários e nem apresentou propostas mirabolantes durante a campanha.

Uma das principais promessas de Ginão foi o compromisso com a realização de eventos para incentivar o setor da pesca na cidade e atrair recursos para a construção de um frigorífico de peixes. Na internet, o então candidato do PRTB explorou o apoio recebido de outras lideranças regionais, como do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia.