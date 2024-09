A estrela do ato de Bolsonaro que não estava na Paulista

Um dos nomes mais lembrados durante o ato de 7 de Setembro organizado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na Paulista foi do empresário Elon Musk. O bilionário é dono da rede social X, que foi suspensa no Brasil recentemente por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Durante a manifestação, diversas pessoas presentes nas ruas foram vistas carregando faixas em homenagem a Musk.

Outros manifestantes carregavam cartazes criticando a decisão de Moraes em suspender a rede social no Brasil. Para sustentar a decisão, o ministro afirma que o X tem sido emprestado sua plataforma para a direita difundir discursos antidemocráticos. “Obrigado, Elon Musk. Obrigado por defender a nossa liberdade”, dizia uma dessas faixas penduradas na rua. “Nos ajude, Elon Musk”, diziam outras.

Quem também prestou homenagens ao empresário americano foi um dos filhos de Bolsonaro. Vestindo uma camiseta com um X nas costas, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ostentava na parte da frente da peça de sua roupa a mensagem “Free speech (liberdade de expressão)”.

Ataques a Alexandre de Moraes

Além de apoio a Musk, o ato teve outro alvo: Alexandre de Morais. Um dos discursos mais incisivos contra o ministro do Supremo foi justamente de Eduardo Bolsonaro. Para atacar Moraes, o parlamentar chegou a chama-lo de psicopata.

“Só tem uma diferença entre mim e aqueles que estão presos politicamente hoje: é que não teve tempo de Alexandre de Moraes me pegar, porque ele me selecionou para ser investigado. Graças ao bom Deus o jornalista Glenn Greenwald explanou esse plano de me colocar na cadeia e eu pude me prevenir e alertar a todos sobre essa maldade contra mim, uma pessoa inocente”, disse o filho Zero Três de Bolsonaro.

Já Bolsonaro, durante sua fala, classificou o ministro do Supremo como “ditador” e cobrou o Senado a “botar um freio” em Moraes.