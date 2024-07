A atleta da vela que disputa este ano, além de medalha nos Jogos, o voto a vice-prefeita 

Com um bronze em Pequim, a velejadora Isabel Swan se concentra em Marselha, onde ocorrem as regatas da Olimpíada de Paris, para brigar por mais uma medalha. Mas, passados os Jogos, ela mergulhará de cabeça em outra competição: desta vez, por votos. A atleta será candidata a vice-prefeita de Niterói na chapa de Rodrigo Neves (PDT), que tenta retomar o comando do município, na Região Metropolitana do Rio. Vivendo a situação curiosa de engatar uma disputa na outra, Isabel, filiada ao PV, agora deixa a política de lado para não perder o foco. Sexta, ela representa o Brasil no mar com Henrique Haddad, sua dupla na classe 470 mista.

“É um desafio grande (disputar a eleição), mas o trajeto até a Olimpíada foi prioridade para mim”, afirma a velejadora, que tenta equilibrar os dois papéis. No último sábado, para a convenção do PDT que oficializou a pré-candidatura de Neves, ela enviou um vídeo de apoio. “No dia 15 de agosto, começa o processo de campanha eleitoral, e aí vou virar a chave para a minha segunda competição, representando na política as mulheres do nosso país e, principalmente, as niteroienses”.

Isabel conta que, ao receber o convite do ex-prefeito para compor a chapa, refletiu sobre a baixa representatividade feminina nos espaços de poder. Também pesou a liderança de Neves na cidade: pelo último levantamento do Paraná Pesquisas, ele conta com larga vantagem nas intenções de voto, totalizando 43,1%. Atrás, aparecem Carlos Jordy (PL), com 19,5%; Talíria Petrone (Psol), com 8,5%; e Bruno Lessa (Podemos), com 8,2%. “Senti que os ventos eram favoráveis”, diz a atleta, que é formada em comunicação pela UFF, tem mestrado na Alemanha e MBA em gestão e acumula experiência em consultoria. Ela já coordenou a área Mulher no Esporte no COB e hoje é presidente da Comissão de Atletas das Américas. “Me sinto preparada para concorrer a uma eleição. Topei o desafio com coragem, porque para entrar na política no Brasil tem que ter coragem”, completa ela.

Niterói é conhecida pela tradição na vela. O prefeito atual, Axel Grael (PDT), é irmão de Torben e Lars Grael e tio de Martine e Marco Grael, que estão na Olimpíada. A dupla Martine e Kahena Kunze busca o terceiro ouro na 49er FX. Os atletas niteroienses no esporte somam na história dez medalhas nos Jogos.