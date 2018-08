Wayne Rooney vive noite de herói na MLS

Recém-contratado pelo DC United para disputar a Major League Soccer, principal torneio de futebol dos EUA, o atacante inglês Wayne Rooney virou herói da noite de domingo, ao ser protagonista no gol decisivo de seu time contra o Orlando City, em triunfo de 3 a 2 na cidade de Washington.

O DC United é o último colocado na Conferência Leste e empatava uma partida em seu estádio contra um adversário com apenas 10 jogadores em campo, por conta da expulsão de Cristian Higuita ao 10 minutos do segundo tempo. No último lance do jogo, o goleiro da equipe, David Ousted, foi ao ataque para tentar o gol da vitória, mas a defesa do Orlando City afastou e iniciou um contra-ataque, que poderia terminar em derrota para o time da casa.

Logo após o jogador adversário cruzar o meio de campo com a bola dominada, Rooney, que o acompanhava, deu um carrinho no adversário, tomou a bola e lançou na área para Luciano Acosta, que marcou seu terceiro gol no jogo, o da vitória do DC United.

Rooney iniciou sua carreira em 2002, no Everton, e jogou no futebol inglês até junho deste ano, quando foi contratado pelo DC United, dos EUA. Até aqui foram seis jogos e um gol pelo novo clube.