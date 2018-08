Vinicius Junior dá assistência, e Real Madrid vence Juventus, em amistoso

O Real Madrid venceu a Juventus, por 3 a 1, neste sábado, em amistoso de pré-temporada, em Maryland, nos Estados Unidos. Recém-contratado junto ao Flamengo, o atacante Vinicius Junior começou a partida no banco de reservas, mas, quando entrou, jogou bem e, ainda, deu uma assistência para o gol da virada dos espanhóis, marcado por Asensio.

Esta foi a primeira vez que o Real Madrid enfrentou o rival italiano, novo clube de Cristiano Ronaldo. O craque português, contudo, não esteve em campo, já que ainda aprimora a parte física – CR7 voltou de férias no início desta semana.

Asensio, duas vezes, e Bale, marcaram para o clube merengue. O gol da Velha Senhora, como é conhecido o clube italiano, foi contra, marcado por Carvajal.

O brasileiro Vinicius Junior entrou no início do segundo tempo, no lugar de Benzema. Em sua primeira participação, tabelou com Asensio e, da linha de fundo, cruzou para o espanhol, que virou o jogo. Foi a primeira assistência do ex-Flamengo com a camisa do Real Madrid. Aos 42 minutos, o atacante de 18 anos quase marcou o seu, após chute colocado.