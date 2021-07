Vídeo: Daniel Alves e Pia Sundhage fazem tabelinha musical em Tóquio

Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira feminina, e Daniel Alves, capitão do time masculino, fizeram a alegria dos torcedores nas redes sociais com um vídeo sem bola de futebol. Nesta segunda-feira, 26, durante encontro entre as equipes na concentração em Tóquio, a técnica, o lateral-direito e os atletas Matheus Cunha e Diego Carlos foram gravados cantando Anunciação, de Alceu Valença.

O vídeo foi postado pela CBF e virou assunto nas redes sociais. A treinadora sueca já havia viralizado tocando instrumentos e cantando, da mesma forma que Daniel Alves, que sempre se arriscou musicalmente. Desta vez, Pia mostrou que também manda bem no piano.

A seleção feminina volta a campo na próxima contra a Zâmbia, terça-feira, 27, às 8h30, em Saitama. A equipe masculina, por outro lado, enfrenta a Arábia Saudita, na quarta-feira, 28, às 5h, no mesmo local.

A artista e os fãs! 🎹 Que talento! A nossa técnica @PiaSundhage tocando “Anunciação”, de Alceu Valença, com a presença de três feras da #SeleçãoMasculina! Valeu, @DaniAlvesD2, #DiegoCarlos e @mathcunha20! Curtiram o mini-show? 🇧🇷 pic.twitter.com/KKqTiKxxbG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 26, 2021