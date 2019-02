Vasco vence Tigres e segue com 100%

O Vasco fez sua parte e chegou a 15 pontos, com 100% de aproveitamento no grupo A do Campeonato Carioca. No estádio Los Larios, Contra o Tigres do Brasil, o clube cruzmaltino venceu por 2 x 0.

E os gols foram todos no fim da segunda etapa. Apesar de finalizar muitas vezes, o primeiro gol só veio aos 35 do segundo tempo, após cruzamento de Madson para Thalles, que cabeceou para o fundo das redes do Tigres.

O segundo gol veio três minutos depois. Um zagueiro do Tigres deu um chutão para o alto. O goleiro Renan tentou agarrar a bola, mas ela escapou e caiu nos pés de Nenê, que só teve o trabalho de empurrar para dentro e ampliar o marcador.

Com o resultado, o Vasco segue na liderança do grupo A, com 100% de aproveitamento.

