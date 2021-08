VAR vê ‘golpe acidental’ de Arrascaeta em lance que provocou traumatismo

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira, 12, os áudios e imagens utilizados pela arbitragem durante a checagem do VAR na vitória por 4 a 1 do Flamengo sobre o Olímpia, em Assunção, no Paraguai, pelas quartas de final da Libertadores. Um dos lances mais polêmicos da partida, em que o meia uruguaio Arrascaeta bate com o braço no rosto do lateral Victor Salazar, provocando longo atendimento médico e a confirmação de traumatismo craniano do adversário, foi interpretado como “choque acidental”.

“A falta é claramente do Olimpia e a mão do Flamengo golpeia sem querer”, disse o árbitro de vídeo argentino Mauro Vigliano.

O choque provocado por Arrascaeta levou o jogador a ficar por 11 minutos em atendimento médico dentro de campo. Ele precisou ser retirado por uma ambulância. No hospital, após exames, foi detectado um traumatismo craniano com perda de consciência e convulsão. O atleta segue em observação, mas já consciente.

Após a partida, o Flamengo publicou uma mensagem de apoio ao jogador, enquanto Arrascaeta se desculpou, desejando melhoras a Salazar. O lance aconteceu quando o clube carioca vencia por 1 a 0, com gol marcado por Arrascaeta.

Pronta recuperación para nuestro colega 🙏🏼 y pedir disculpas por el golpe involuntario https://t.co/itEAb0ojt4 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) August 12, 2021

O uruguaio também protagonizou outra checagem da arbitragem. Após sinalização da equipe de VAR sobre um possível pênalti sobre Arrascaeta, o árbitro Fernando Rapallini confirmou a infração. O atacante Gabriel Barbosa cobrou, convertendo para o Flamengo.

Com a vitória por 4 a 1, o Flamengo pode até perder por 3 a 0 no jogo de volta, na próxima quarta-feira,18, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para chegar às semifinais da competição.