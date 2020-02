Vale taça: como assistir a Flamengo x Del Valle pela Recopa Sul-Americana

O Flamengo pode conquistar nesta quarta-feira, 26, o seu terceiro título em 2020. A partir das 21h30 (de Brasília), o time brasileiro recebe o Independiente Del Valle, do Equador, no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo, em Quito, terminou empatado em 2 a 2. A partida desta noite será transmitida com exclusividade na plataforma de streaming do DAZN.

Após o empate no Equador, os dois times precisam de uma vitória simples para conquistar o troféu. Como não há critério de desempate por gols fora de casa no duelo que reúne o último campeão da Libertadores com o vencedor da Sul-Americana, novo empate leva o duelo para a prorrogação. Mais de 60.000 ingressos já foram vendidos.

Campeão da Supercopa diante do Athletico Paranaense e da Taça Guanabara contra o Boavista, o Flamengo busca um título inédito. O técnico Jorge Jesus terá de volta o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ausente no primeiro jogo pois estava suspenso, mas pode não contar com Bruno Henrique, que se lesionou em Quito. Ele, Rodrigo Caio e Rafinha, que se recuperam de lesão, são dúvidas para a decisão.

Prováveis escalações:

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Leo Pereira, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

Independiente Del Valle: Pinos; Sánchez, Schunke, Segovia e Caicedo; Pellerano, Faravelli, Guerrero e Franco; Murillo e Torres.Técnico: Miguel Ángel Ramírez.