Usain Bolt marca dois gols em estreia como titular em time australiano

No jogo que marcou a sua estreia como titular na equipe Central Coast Mariners, da Austrália, o ex-velocista jamaicano Usain Bolt marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Macarthur South West United, nesta sexta-feira, em Sydney. O jogo foi um amistoso de preparação para o início do Campeonato Australiano.

Determinado a conseguir trilhar carreira como jogador profissional de futebol depois de ter feito história como um dos maiores nomes do atletismo em todos os tempos, o astro jamaicano espera participar do confronto de abertura de seu time na liga australiana, no próximo dia 21, contra o Brisbane Roar.

“Minha primeira vez como titular e marcando dois gols, essa é uma boa sensação”, comemorou Bolt em entrevista ao canal FOX Sports depois do amistoso. “Estou feliz por poder vir aqui e mostrar ao mundo que estou melhorando. Estou ansioso para ser um ‘Mariner’ e entrar no time”, reforçou o ex-velocista oito vezes campeão olímpico no atletismo e recordista mundial das provas dos 100m e 200m.

No dia 31 de agosto, Bolt atuou como ponta-esquerda em sua primeira partida pelo Central Coast Mariners e entrou na equipe apenas no segundo tempo. Agora ele foi escalado mais como um centroavante no Sydney Campbelltown Stadium e, aos 32 anos de idade, quase fez valer a sua estatura de 1,95m para abrir o placar no primeiro tempo ao completar um cruzamento com uma cabeçada que passou perto da trave esquerda do goleiro adversário.

O seu time abriu 2 a 0 nesta etapa inicial, mas Bolt só marcou o seu primeiro gol no segundo tempo, aos 10 minutos, em um forte chute de perna esquerda. Na comemoração, o jamaicano protagonizou o seu tradicional gesto com os braços, imitando o formato de um raio, que ele eternizou nas pistas de atletismo pelo mundo. Pouco depois, ao aproveitar uma bobeada da defesa adversária, que perdeu a bola e permitiu que o agora atacante apenas precisasse finalizar para o gol vazio. O jogador ainda foi substituído, mas acumulou seis arremates ao gol no confronto.

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️ That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V — Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018

Festejado pela sua atuação, Bolt distribuiu autógrafos para muitos fãs após o confronto, que aumentou as suas chances de garantir a sua continuidade no Central Coast Mariners, com o qual ainda não fechou um contrato. No final de setembro, o treinador da equipe, Mike Mulvey, disse que poderia esperar até janeiro antes de ter uma decisão final sobre as condições do jamaicano, que nesta sexta-feira disse que vai conversar com a comissão técnica do time na próxima semana para definir o seu futuro.

Bolt se aposentou do atletismo no ano passado, logo após disputar o Mundial de Londres, e de lá para cá ele fez aparições em treinos de times de futebol da Noruega, África do Sul e Jamaica, além do clube alemão Borussia Dortmund, em março, quando foi a estrela de uma ação publicitária veiculada à Puma, fornecedor de camisa do clube alemão e patrocinadora de longa data do ex-velocista.