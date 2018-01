Usain Bolt fará teste no Dortmund e sonha com o United

Um homem de 31 anos, sem nenhuma experiência como jogador de futebol profissional, poderia sonhar com uma carreira gloriosa nos gramados? Para Usain Bolt, aparentemente, sim. Aposentado das pistas, o corredor jamaicano reafirmou nesta segunda-feira seu desejo de se tornar um atleta de futebol, de preferência de seu clube do coração, o Manchester United.

Em entrevista ao tabloide britânico Express, ele afirmou que realizará testes no Borussia Dortmund, em março, com apoio da Puma, patrocinador pessoal do atleta e do clube – mero golpe de marketing à vista? “Faremos testes com o Dortmund e isso vai determinar o que farei na carreira. Se me falarem que sou bom e preciso de algum treinamento, farei”, afirmou o recordista mundial dos 100 metros rasos e oito vezes medalhista de ouro nos jogos olímpicos.

“Isso me deixa nervoso. Eu não costumo ficar, mas isso é futebol. Levarei um tempo para me adaptar, mas depois que jogar algumas vezes, me acostumarei. Foi assim nas pistas de corrida”.

O maior sonho de Bolt é mesmo jogar no United. Ele disse ter conversado com Alex Ferguson, treinador da equipe por 27 anos, e com Paul Pogba, seu amigo e jogador do clube, e acredita que pode surpreender em sua nova empreitada.

“Conversei com Alex Ferguson e disse que ele precisa me ajudar. Ele afirmou que se eu estiver preparado e com o físico bom, ele verá o que pode fazer. Acredito que tenho uma chance. Assisto a muitas partidas de futebol, entendo e jogo. Com treinamento, posse ser bom. Pogba e eu conversamos muito. Faço muitas perguntas. Quero jogar em uma grande liga, ser mais que mediano. Existem muitos times pequenos que me ofereceram contratos, mas quero o melhor”, completou.

Bolt afirmou estar recuperado de lesão e em forma. Como jogador, já sabe em que posição quer jogar. “Eu quero ser ponta, e eu sei, ouvindo a todos e conversando com jogadores, que estarei pronto para isso.” E fez uma previsão incrivelmente otimista. “Se eu puder ganhar uma Liga dos Campeões ou algo semelhante, será maior do que qualquer coisa que conquistei no atletismo.”