Uefa divulga seleção do ano sem presença de Neymar

A Uefa divulgou sua seleção do ano de 2017, baseada em votação de torcedores pelo site da entidade. Ao contrário do que aconteceu na seleção da Fifa, Neymar não apareceu na lista. Os laterais Daniel Alves e Marcelo foram os representantes brasileiros.

Mais de 8,7 milhões de votos foram dados para o time escalado na clássica formação de 4-4-2, ou seja, com apenas dois atacantes,Cristiano Ronaldo e Messi. O mais votado na lista foi o zagueiro Sergio Ramos, com mais de 588.000 escolhas. Marcelo ficou em segundo, com mais de 558.000 votos.

Com cinco representantes, o atual campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid, foi a equipe com mais jogadores na lista. A Juventus teve dois, enquanto PSG, Manchester City, Chelsea e Barcelona tiveram um cada.

A seleção da Uefa de 2017

GOLEIRO

Gianluigi Buffon (Juventus/Itália)

DEFENSORES

Daniel Alves (Barcelona/Brasil)

Sergio Ramos (Real Madrid/Espanha)

Giorgio Chiellini (Juventus/Itália)

Marcelo (Real Madrid/Brasil)

MEIAS

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Eden Hazard (Chelsea/Bélgica)

ATACANTES

Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)