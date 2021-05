Turquia na lista vermelha da Covid gera caos para final da Champions

A final da Liga dos Campeões de 2021, entre Chelsea e Manchester City, marcada para o dia 29, pode não ocorrer no estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, capital turca, como era previsto. Nesta sexta-feira, 7, a Turquia foi incluída na chamada lista vermelha da Covid-19 pelo governo britânico, o que dificultaria os planos de ter um número limitados de torcedores das equipes finalistas na decisão e também a preparação da seleção inglesa para a Eurocopa.

Segundo diversos jornais ingleses, como o Telegraph, a federação inglesa já abriu negociações com a Uefa com o objetivo de transferir a partida para solo britânico. Havia expectativa de que a federação europeia forneceria detalhes sobre a decisão, como a distribuição de até 12.000 ingressos para as equipes finalistas (são aguardados 25.000 espectadores no total), nesta sexta, mas a inclusão da Turquia entre os países mais afetados pelo novo coronavírus adiou os planos.

Grant Schapps, secretário de Estado dos Transportes do Reino Unido, disse que é preciso ser cauteloso. “Os torcedores ingleses não devem viajar para a Turquia. A federação inglesa já está discutindo com a Uefa sobre isso e estamos muito abertos para receber a final”, disse o porta-voz do governo. A Turquia foi incluída na lista de países de alto risco, que inclui o Brasil, depois de ultrapassar a média de 20.000 novos casos diários de Covid-19.

“Em última análise, a decisão é da Uefa. Temos um histórico de sucesso em jogos com os espectadores. Falei com o ministro do esporte, estamos muito abertos”, completou Schapps. Com números da pandemia mais controlados que os vizinhos, a Inglaterra já vem realizando testes em shows e eventos esportivos e pretende receber público nas partidas em Wembley da Euro, incluindo a grande decisão, em julho.

A preocupação não diz respeito apenas aos torcedores, que, caso viajassem para a Turquia, ao retornar ao Reino Unido seriam obrigados a cumprir quarentena de dez dias em um hotel pré-estabelecido pelo governo ao custo de 1.750 libras (equivalente a 12.000 reais pela cotação atual). A exigência também valeria para os atletas, o que afetaria duramente a preparação da seleção inglesa. Logo que acabar a decisão, nomes como Kyle Walker, Mason Mount e Phil Foden devem se apresentar ao English Team para o início dos treinamentos para a Eurocopa.

Segundo o Telegraph, Aston Villa e Tottenham já ofereceram seus estádios para sediar a decisão. Istambul já era aguardada para sediar a decisão da Liga dos Campeões do ano passado, mas devido à pandemia, toda a reta final foi realizada em formato de “bolha”, em Lisboa. A Uefa não se manifestou até o momento sobre os últimos acontecimentos.