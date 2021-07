Tóquio: seleção masculina empata sem gols com a Costa do Marfim

A seleção brasileira de futebol não conseguiu repetir a boa atuação da estreia nos Jogos de Tóquio e empatou em 0 a 0 com a Costa do Marfim, na madrugada deste domingo, 25, no Estádio de Yokohama. O jogo foi condicionado pela controversa expulsão de Douglas Luiz com apenas 13 minutos de jogo.

Atual campeão da competição, o Brasil vinha animado depois da goleada por 4 a 2 sobre a Alemanha na estreia, mas sofreu um baque logo no início quando Douglas Luiz foi expulso com o auxílio do VAR, que entendeu que ele interrompeu uma chance clara de gol em disputa com o atacante Dao.

A expulsão fez o Brasil recuar, mas a Costa do Marfim não conseguiu se aproveitar. A melhor chance dos africanos veio com Amad Diallo, jogador do Manchester United, em chute de fora da área, mas o goleiro Santos defendeu bem. A seleção brasileira foi melhorando no jogo, ainda que sem conseguir criar grandes chances.

Na segunda etapa, nem parecia mais que o Brasil estava em desvantagem numérica e o time dirigido por André Jardine dominou as ações, quase sempre com a bola passando por Claudinho, do Red Bull Bragantino. Matheus Cunha teve boa chance, mas sua cabeçada saiu fraca. Faltando 20 minutos, mesmo com um a menos, Jardine mandou a campo dois atacantes, Gabriel Martinelli e Malcom. Claudinho assustou em chute de longe, bem defendido pelo goleiro Tape. No fim, Kouasse também recebeu cartão vermelho e o Brasil terminou o jogo pressionando, mas o placar se manteve inalterado.

No fechamento da fase de grupos, o Brasil enfrentará o a Arábia Saudita na madrugada da próxima quarta-feira 28, precisando apenas de um empate para se garantir nas quartas de final. Uma derrota, no entanto, poderia representar a eliminação.