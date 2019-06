Tite: ‘Neymar é diferente, não vou abrir mão dele’

Tite voltou a ressaltar a importância de Neymar para a seleção brasileira após a vitória do Brasil sobre o Catar por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O técnico afirmou que conta com o jogador, que vive um sério problema extracampo, após ser acusado de estuprar uma mulher.

“Neymar é um jogador diferente. Vou querer ter na equipe até a última situação pela sua qualidade técnica. Não vou abrir mão. A não ser por uma situação excepcional”, disse na coletiva de imprensa depois do amistoso.

Na noite desta quarta-feira, o drama de Neymar entrou em campo. O atacante saiu machucado aos 16 minutos do primeiro tempo após torcer o tornozelo direito, depois de dívida com o volante do Catar Assim Madibo.

Tite revelou que o tornozelo do atleta estava muito inchado no intervalo do jogo, mas não acha que a lesão seja muito grave. “Vamos ficar na torcida pra que ele não fique muito tempo fora”.

Neymar terá que se apresentar na sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro na sexta-feira. O atacante vai depor sobre o vazamento da conversa com a mulher que o acusou de estupro.

O coordenador da seleção brasileira, Edu Gaspar, confirmou que os exames no tornozelo serão feitos da forma mais rápida possível nesta quinta-feira para que o jogador possa ir ao Rio. “Vamos esperar o resultado e liberar o atleta para que possa resolver seus problemas e ficar com a cabeça mais tranquila”, disse Edu.