Tite escala seleção com voltas de Renato Augusto e Gabriel Jesus

O técnico Tite comandou nesta terça-feira, no CT do Tottenham, em Londres, o segundo treino da seleção brasileira visando o amistoso contra a Arábia Saudita, às 15 horas (de Brasília) de sexta-feira, em Riad. Na atividade, o treinador dirigiu um trabalho tático na qual esboçou a escalação da equipe nacional, com os retornos de dois titulares da Copa do Mundo: Renato Augusto e Gabriel Jesus.

O meio-campista de Beijing Guoan ficou fora do treinamento de segunda-feira, pois não conseguiu chegar a tempo da viagem da China. A outra mudança desta terça foi a presença do atacante Lucas Moura, do Tottenham, convocado no dia anterior como substituto de última hora do gremista Everton, cortado por lesão.

Renato Augusto havia sido convocado para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, realizados no mês passado em solo americano, mas pediu dispensa por motivos particulares e não atuou nestas que foram as primeiras partidas da equipe de Tite depois do Mundial.

Já Gabriel Jesus, que passou em branco na Copa e nem sequer foi chamado para estes confrontos na América do Norte, ganhou nova chance. O jogador do Manchester City completou a formação titular que tem ainda Ederson; Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar.