Tite convoca seleção brasileira com Veríssimo, Gabigol e Vinicius Junior

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 14, a lista de convocados da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontecem nos próximos dias 4 e 8, contra Equador e Paraguai, respectivamente. As principais novidades foram as presenças do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, e dos atacantes Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Vinicius Junior, do Real Madrid.

O primeiro compromisso da seleção, diante dos equatorianos, será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O desfecho, contra o Paraguai, está agendado para Assunção. Serão os últimos testes antes da estreia na Copa América, no próximo dia 14, quando enfrenta a Venezuela, em Bogotá, na Colômbia, pela rodada de abertura do grupo B.

Esse é o primeiro jogo da seleção seis meses depois da última partida, quando venceu o Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias, em 17 de novembro do último ano. Na ocasião, Tite não pôde contar com Neymar e teve Éverton Ribeiro como camisa 10.

Entre os nomes que não apareceram estão o de Philippe Coutinho, segundo jogador mais convocado por Tite desde o início deu seu trabalho na seleção. O meio-campista do Barcelona ainda se recupera de lesão. Convocado, o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, titular nas quatro primeiras partidas das Eliminatórias, cumpre suspensão no primeiro jogo por dois cartões amarelos.

O técnico preferiu dar poucos indícios sobre a lista para a próxima Copa América, que será anunciada no próximo dia 9 e pode determinar aos clubes brasileiros desfalques por até dez rodadas no início na Série A, além de partidas pela Copa do Brasil. Questionado, o treinador disse que ainda não fechou a convocação, lembrando de atletas como Rodrygo, do Real Madrid.

A CBF ainda não confirmou qual será a data em que os jogadores se apresentarão para os próximos compromissos. Caso se confirme a previsão, para o dia 27, já serão, pelo menos, duas rodadas do Campeonato Brasileiro, além do confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Douglas Luiz (Aston Villa), Lucas Paquetá (Lyon), Everton Ribeiro (Flamengo) e Fred (Manchester United)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Vinicius Júnior (Real Madrid), Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool). Richarlison (Everton), Everton (Benfica) e Gabigol (Flamengo)