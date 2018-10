Tite convoca Filipe Luís para substituir Marcelo em amistosos

O lateral Filipe Luís, do Atlético de Madrid, foi convocado nesta quinta-feira pelo técnico Tite para substituir Marcelo, do Real Madrid, nos amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e a Argentina, nos dias 12 e 16 de outubro, respectivamente.

Marcelo ainda se recupera de uma lesão na panturrilha que sofreu na derrota do Real para o Sevilla por 3 a 0, na semana passada, pelo Campeonato Espanhol. O lateral de 30 anos desfalcou o time espanhol na derrota para o CSKA por 1 a 0, em Moscou, na última terça, pela Liga dos campeões e ainda não tem previsão de retorno.

Filipe Luís foi convocado pela segunda vez depois da eliminação brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Ele foi titular na vitória do Brasil contra os Estados Unidos por 2 a 0, em amistoso realizado no dia 7 de setembro.