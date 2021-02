Time de futebol “mais verde do mundo” usará uniforme feito à base de café

Um time de futebol da quarta divisão do campeonato inglês tem chamado atenção por empregar medidas sustentáveis em seu dia a dia. No próximo sábado, a equipe, chamada Forest Green Rovers, estreará a novidade mais recente: um uniforme feito à base de borras de café.

A camisa atual do time é produzida com bambu biodegradável, também sustentável, mas o objetivo é tornar o uniforme ainda mais ecológico e leve com a troca para o novo material.

Mas a conduta verde do Forest Green não para por aí. O clube serve apenas comida vegana aos jogadores, o gramado do estádio é cuidado sem o uso de pesticidas, o ônibus do time opera com base em energia elétrica e a construção de um estádio feito exclusivamente de madeira está dentro dos planos da equipe.

Em 2017, o Forest Green foi considerado o clube de futebol mais verde do mundo pela Fifa. Um ano depois, a equipe foi reconhecida pelas Nações Unidas como o primeiro time a se tornar neutro em carbono.

A conduta ecológica do Forest Green Rovers é um sinal dos tempos. Em um mundo em que cada vez mais indivíduos percebem a importância da sustentabilidade e aproximadamente 8% das pessoas se considera vegana ou vegetariana, comportamentos como o da equipe inglesa ganham cada vez mais espaço e geram cada vez mais burburinho — o que se traduz em mais popularidade para o time.