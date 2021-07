Time de Abel Braga perde nos pênaltis para a Inter de Milão em amistoso

O Lugano, da Suíça, que tem Abel Braga como treinador, perdeu nos pênaltis para a Inter de Milão, da Itália, por 6 a 5 após empatar por 2 a 2 no tempo normal pela Lugano Region Cup, um torneio amistoso. O time italiano, que contou com a estreia do técnico Simone Inzaghi, não contou com seus principais jogadores, que seguem de folga após disputarem a Eurocopa e a Copa América

O time do treinador brasileiro chegou a abrir 2 a 0 na etapa inicial, com gols do lateral Facchinetti e do meia Lovric. O clube de Milão descontou com o lateral D’Ambrosio ainda no primeiro tempo e empatou a partida com o atacante Satriano na etapa final. Com o empate por 2 a 2 no tempo normal, a partida foi para as penalidades.

Nas cobranças, o jovem goleiro Andrei Radu, da Inter, brilhou e defendeu duas penalidades, de Guidotti e de Covilo. Assim, a taça do torneio amistoso ficou com o time italiano.

Até agora, Abel Braga comandou a equipe suíça em três amistosos e empatou pela terceira vez. Antes, a igualdade foi contra o Rapperswil-Jona por 1 a 1 e contra o Winterthur por 0 a 0, ambos da Suíça. O Lugano estreia no Campeonato Suíço no dia 25, próximo domingo, contra o FC Zurique.