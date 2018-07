O francês Kylian Mbappé e o uruguaio Edinson Cavani, parceiros de ataque de Neymar no Paris Saint-Germain, foram os grandes destaques das oitavas de final da Copa do Mundo até o momento. Thiago Silva, capitão da seleção brasileira e do clube francês, comentou a boa fase dos colegas e apostou que o camisa 10 da seleção brasileira também terá atuação decisiva contra o México, nesta segunda-feira, às 11h (de Brasília).

“Ontem, quando acabaram os dois jogos, fiquei com o mesmo pensamento, que no nosso jogo será a vez do Neymar. Mbappé e Cavani foram fundamentais e mesmo o Di María fez um grande jogo, o PSG está muito bem representado. A seleção brasileira é muita equilibrada na defesa e, nos momento certos, damos liberdade para nossos atacantes. Esperamos que amanhã seja um grande dia e Neymar esteja inspirado, assim como os outros.”

Tite também comentou sobre sua principal estrela e não poupou elogios à sua atuação na última partida. Segundo o técnico, Neymar já retomou seu auge físico. “Jogou muito, jogou demais contra a Sérvia. Nós sabemos o preço que ele pagou para chegar e retomar esse nível. Jogou muito, cumpriu função tática, transição com bola conduzida, finta e lance pessoal, finalização…”

O treinador gaúcho, porém, se negou a dizer se cobrou Neymar por uma melhora em sua postura disciplinar. “Técnico elogia publicamente e não fala de vestiário. Algumas coisas eu abro, outras não. Eu não gostava disso como atleta e não faço como técnico.”