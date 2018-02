Técnico Oswaldo de Oliveira parte para cima de repórter ao vivo

O técnico Oswaldo de Oliveira, do Atlético Mineiro, se irritou com um jornalista após o empate em 1 a 1 com o Atlético do Acre, que classificou a equipe de Belo Horizonte na primeira fase da Copa do Brasil, em Rio Branco, na noite desta quarta-feira. O treinador partiu para cima do repórter Léo Gomide, da Rádio Inconfidência, e foi contido pelo assessor do clube e outros jornalistas presentes.

O desentendimento começou na primeira pergunta do jornalista. “Pareceu que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear…”, dizia o repórter, interrompido pelo técnico. “Você sempre faz perguntinhas mal-intencionadas. Você não está perguntando do jogo. Quem tem que dar opinião não é você, sou eu. Você opinou. Não seja tendencioso. (…)”

Léo Gomide refez o questionamento e Oswaldo respondeu, antes de fazer mais uma reclamação. “Quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Toda as vezes você repete a mesma coisa. Eu calmamente tenho administrado. A sua insistência é muito difícil. Estamos classificados, rapaz. Isso é positivo. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético-MG está classificado. (…) Você não quer perguntar, você quer fazer análise. Comigo não.”

O ataque mais incisivo de Oswaldo aconteceu quando o repórter já deixava o local onde ocorreu a entrevista coletiva. O treinador escutou um palavrão e partiu para cima de Léo Gomide. “C… é você, babaca. C… é você, rapaz. Que p… é essa?! Está pensando que está falando com quem? Está pensando que está falando com quem?”, questionou, partindo para cima do jornalista.

O jornalista disse que não falou nada. “Só você ouviu isso”. O treinador foi contido pelas pessoas em sua volta, mas seguiu gritando. “Deixa de ser imbecil. Vai falar palavrão na sua casa, com sua família. Para mim, não.” Assista ao vídeo do fim da confusão, registrado pela emissora Fox Sports, e às perguntas, divulgadas no Twitter do próprio jornalista:

CENAS LAMEEEENTÁAAAVEIS na coletiva após classificação do Galo na #CopadoBrasilFOXSports! O técnico do Galo, Oswaldo de Oliveira, se irritou, bateu boca e partiu pra cima de repórter! pic.twitter.com/8SABWtpcOB — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) February 8, 2018