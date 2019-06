Técnico do Catar critica gramado da Arena do Grêmio: ‘Muito ruim’

PORTO ALEGRE – O técnico da seleção do Catar, Félix Sánchez Bas, não poupou crítica à organização da Copa América quando perguntado sobre a estrutura que encontrou no Brasil. Segundo ele, os gramados do torneio deixaram muito a desejar, especialmente o da Arena do Grêmio, onde o time foi derrotado pela Argentina por 2 a 0 neste domingo, 23.

“Lamentamos o estado dos campos de jogo, principalmente o de hoje, que estava muito ruim para uma competição desse nível”, criticou. Com a derrota na capital gaúcha, o time campeão asiático e sede da próxima Copa do Mundo em 2022, foi eliminado como últimos colocado do grupo B.

Antes desta partida, o Catar passou pelo Morumbi e Maracanã, além do Mané Garrincha, onde fez amistoso preparatório contra a seleção brasileira. Outros treinadores, como Lionel Scaloni, da Argentina, e Rafael Dudamel, da Venezuela, já haviam reclamado da estrutura do torneio no Brasil.