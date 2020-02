Sul-Americana: Vasco estreia com vitória sobre o Oriente e alivia pressão

Sob intensa pressão da torcida pelos maus resultados e problemas extracampo, o Vasco pôde aliviar um pouco a tensão, nesta quarta-feira, ao estrear com vitória na Copa Sul-Americana. Os cariocas venceram o Oriente Petroleiro, da Bolívia, por 1 a 0, com gol decisivo do atacante argentino Cano, que vem se destacando no time de Abel Braga.

A equipe cruzmaltina não encheu os olhos em termos de futebol, mas foi nítido o esforço dos jogadores em tentar dar a volta por cima e fazer um dos melhores jogos nesse difícil começo de ano.