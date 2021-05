Suárez decide, Atlético de Madri vence e conquista o título do Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol desde novembro, o Atlético de Madri confirmou o título da competição neste sábado, 22. Pela última rodada do torneio, a equipe colchonera entrou em campo contra o Real Valladolid, no estádio José Zorrilla, venceu de virada por 2 a 1, com brilho do artilheiro Luis Suárez, e garantiu a taça pela 11ª vez, encerrando um jejum que durava desde a temporada 2013/14.

Mas a vitória não veio fácil para o time de Diego Simeone, que garantiu seu oitavo título no comando do Atlético de Madri. Quem abriu o placar da partida foi o Valladolid, aos 18 minutos do primeiro tempo, com Óscar Plano.

O Atlético só conseguiu o empate no segundo tempo, aos 12 minutos, com Ángel Correa. Pouco tempo depois, o time contou com a estrela do atacante Luis Suárez, aos 21 minutos, que marcou o gol da virada e garantiu a vitória.

Em outra partida importante, o Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 1, no estádio Alfredo Di Stéfano, mas terminou como vice-campeão. O Villarreal marcou com Yeremi Pino, aos 20 minutos da etapa inicial, e o Real empatou com Benzema, aos 41 minutos do segundo tempo. Modric garantiu a virada do Real, aos 46 minutos.

