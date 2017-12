Sport e Vitória se salvam; Coritiba e Avaí vão para a Série B

Com a vitória em cima do campeão brasileiro Corinthians, o Sport permanece na elite do futebol nacional. Os pernambucanos venceram por 1 a 0, na Ilha do Retiro, e o resultado rebaixou o Coritiba, que perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense fora de casa.

O Vitória sofreu derrota para o Flamengo, por 2 a 1, mas a combinação de resultados favoreceu a equipe baiana, que também fica na Série A em 2018. O empate com o Santos por 1 a 1 na Vila Belmiro não foi suficiente para o Avaí escapar do rebaixamento. Coritiba e Avaí se juntam a Ponte Preta e Atlético-GO, equipes já rebaixadas nas rodadas anteriores.