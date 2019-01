Sorteio de grupos da Copa América terá Cafu, Marta, Ronaldinho e Zico

O capitão do penta, Cafu, foi anunciado nesta terça-feira, 22, como condutor do sorteio dos grupos da Copa América de 2019. O evento acontecerá na quinta-feira, no Rio de Janeiro, e também contará com a presença de Ronaldinho Gaúcho, Zico e Marta, entre outros grandes nomes do futebol mundial.

“Figurinha carimbada” nos principais eventos de futebol, o ex-lateral direito será uma espécie de mestre de cerimônias do sorteio, que será realizado na Cidade das Artes, na Zona Oeste da capital fluminense, a partir de 20h30 (horário de Brasília).

Ronaldinho Gaúcho, que esteve no gramado do estádio Luzhniki durante a abertura da Copa do Mundo, no ano passado, segundo informações divulgadas pela Conmebol, fará “participação especial” no evento, cujos detalhes não foram tornados públicos.

“A Copa América tem um capítulo marcante na trajetória do craque. Foi na edição de 1999, ainda aos 19 anos, que o habilidoso jogador chamou atenção do mundo do futebol ao marcar um belo gol contra a Venezuela, após chapéu sobre o zagueiro”, diz o texto.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta sorteará os grupos dos integrantes do pote 1 – Brasil, que já está no A, como anfitrião, Argentina e Uruguai. Zico apontará o destino das seleções do 3, Venezuela, Paraguai e Japão.

O argentino Javier Zanetti sorteará as seleções do pote 2, Colômbia, Chile e Peru. E o ex-treinador colombiano Francisco Maturana do 4, que conta com Equador, Bolívia e Catar.

Além deles, Zé Roberto, o paraguaio Romerito e o uruguaio Diego Lugano serão assistentes na cerimônia, retirando as bolinhas com as posições das integrantes dentro dos grupos B, A e C, respectivamente.

A Copa América será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho, em seis estádios brasileiros: Maracanã, palco da decisão, Mineirão, Arena do Grêmio, Fonte Nova, Arena Corinthians e Morumbi, onde acontecerá a abertura.