Sem Rodriguinho, Corinthians viaja com Jadson e Pedrinho

O meia Jadson deverá realmente fazer a sua reestreia pelo Corinthians contra o Brusque, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil, conforme havia planejado. O nome do jogador consta na lista de relacionados do técnico Fábio Carille para a partida em Santa Catarina.

Na tarde desta segunda-feira, Jadson participou de uma atividade técnica com os jogadores que não foram titulares na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no sábado, e atuou centralizado, e não na ponta direita, como se acostumou no Campeonato Brasileiro de 2015 e nos últimos treinamentos realizados no CT Joaquim Grava.

A armação central do Corinthians cabia a Rodriguinho, que desfalcará o Corinthians diante do Brusque. O jogador tem uma contratura de grau leve na coxa esquerda e já não havia se ausentado da rodada passada do Campeonato Paulista. Ainda assim, a tendência é de que Jadson fique no banco de reservas em Santa Catarina.

Outra novidade entre as opções de Fábio Carille para a partida é o jovem Pedrinho. Destaque na conquista do título da Copa São Paulo deste ano, o atacante não está inscrito no Campeonato Paulista, porém chamou a atenção do treinador e tornou-se mais um apto a estrear no decorrer do confronto com o Brusque.

Quem também está de volta é o meia Giovanni Augusto, livre de uma lesão muscular na coxa direita. Já outros armadores sob os cuidados do departamento médico – Marlone (que treinou em campo nesta tarde), Marquinhos Gabriel e Guilherme – terão que esperar um pouco para mais para jogar novamente.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Brusque:

Goleiros

Caíque, Cássio e Matheus Vidotto

Laterais

Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe

Zagueiros

Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Vilson

Volantes

Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Maycon e Paulo Roberto

Meias

Giovanni Augusto e Jadson

Atacantes

Jô, Kazim, Léo Jabá, Pedrinho e Romero

(Com Gazeta Press)