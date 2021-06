Sem Neymar e com Daniel Alves, Jardine convoca seleção olímpica

O técnico André Jardine anunciou nesta quinta-feira, 17, a lista dos 18 convocados da seleção brasileira para a disputa da Olimpíada de Tóquio. A grande surpresa foi a presença da Daniel Alves, lateral-direito de 38 anos do São Paulo, como um dos três atletas acima de 24 anos, a idade máxima permitida. O goleiro Santos, do Athletico Paranaense, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, são os outros dois. Outros jogadores com experiência na seleção principal como os meio-campistas Bruno Guimarães e Douglas Luiz também estão na lista.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A apresentação da seleção olímpica acontece no dia 1º de julho, em São Paulo. O elenco vai treinar no CT do Palmeiras e viaja para Doha, no Catar, no dia 8. Uma semana depois, a delegação embarca para o Japão para a disputa dos Jogos. A estreia será no dia 22, contra a Alemanha. Os atletas convocados de times do Brasil se apresentarão apenas no dia 8, para poderem atuar por seus clubes até a data da viagem.

Na última semana, o treinador já havia encaminhado para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) uma lista com 50 nomes possíveis. Entre eles a presença do experiente volante Fernandinho, 36 anos, em fim de contrato com o Manchester City, além de Neymar, Alisson, Éder Militão e Marquinhos, titulares da equipe principal de Tite na Copa América – todos fora do selecionado final para Tóquio.

O grupo que vai defender o ouro olímpico – medalha conquistada pela primeira vez somente na última edição dos Jogos, em 2016, no Rio de Janeiro – passa por testes desde o Torneio de Toulon, na França, em 2019. Ao todo, foram 22 partidas sob o comando do treinador.

Nos últimos testes, nos amistosos contra a seleção principal de Cabo Verde, em que foi derrotada por 2 a 1, e contra a equipe sub-21 da Sérvia, vitória por 3 a 0, Jardine testou diversos atletas. A convocação teve como grande novidade a presença do meia Claudinho, do Red Bull Bragantino, e de Gerson, do Flamengo, que também estarão na Olimpíada.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo D. A primeira partida acontecerá no dia 22 de julho, contra a Alemanha, em Yokohama. Três dias depois, a equipe enfrenta a Costa do Marfim no mesmo local. O último jogo será contra a Arábia Saudita, em 28 de julho, em Saitama.

Os convocados:

Goleiros: Brenno (Grêmio) e Santos (Athletico-PR)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Diego Carlos (Sevilla), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Nino (Fluminense)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (Red Bull Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Gerson (Olympique de Marselha) e Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Pedro (Flamengo)