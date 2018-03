Sem brasileiros, Rússia convoca seleção para amistosos

Nesta segunda-feira, o técnico Stanislav Cherchesov anunciou a lista de convocados da seleção russa para os amistosos contra Brasil e França, nos dias 23 e 24 deste mês, respectivamente. Brasileiros naturalizados russos, o lateral esquerdo Mário Fernandes, lesionado, e o goleiro Guilherme, que perdeu espaço, não integraram a relação.

Revelado pelo Grêmio, Mário Fernandes sofreu uma contusão muscular jogando pelo CSKA de Moscou e deve ficar longe dos gramados por cerca de cinco semanas. Já Guilherme, revelado pelo Atlético-PR, atualmente defende o Lokomotiv de Moscou e chegou a compor o elenco da Rússia na Eurocopa de 2016 e na Copa das Confederações, mas deixou de estar entre as preferências de Cherchesov.

O também goleiro Igor Akinfeev, os meias Alan Dzagoev e Denis Glushakov, e os atacantes Alexander Kokorin e Fyodor Smolov são os destaques do grupo convocado para os que devem ser os últimos amistosos da seleção russa antes da Copa do Mundo em casa.

A Rússia entra em campo contra o Brasil no dia 23 de março, no Estádio Luzhniki, em Moscou, e depois contra a França no dia 27, na Arena São Petesburgo. Os dois estádios receberão partidas do Mundial, que começará em 14 de junho, com jogo entre Rússia e Arábia Saudita.

A lista completa da seleção russa:

Goleiros: Igor Akinfeev, Vladimir Gabulov, Andrei Lunev e Alexander Selikhov.

Defensores: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov, Yuri Zhirkov, Igor Smolnikov, Vladislav Ignatiev, Dmitry Kombarov, Ilya Kutepov, Roman Neustetter, Konstantin Raush e Andrey Semenov.

Meias: Denis Glushakov, Roman Zobnin, Alexander Samedov, Alexander Golovin, Alan Dzagoev, Alexander Erokhin, Daler Kuzyaev, Anton Miranchuk, Denis Cheryshev e Anton Shvet.

Atacantes: Anton Zabolotny, Alexander Kokorin, Alexei Miranchuk e Fedor Smolov.