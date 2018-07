A seleção brasileira voltou aos trabalhos em Sochi, onde está hospedada durante a Copa do Mundo, nesta terça-feira. Os titulares permanecerem na academia fazendo uma atividade regenerativa, enquanto os jogadores reservas e aqueles acionados no decorrer do último jogo foram a campo para um treinamento leve. O grande destaque ficou por conta de Douglas Costa, liberado pelo departamento médico.

Douglas Costa sentiu o músculo posterior da coxa direita no duelo com a Costa Rica, pela segunda rodada do Grupo E. De lá para cá, o atacante se limitou à fisioterapia e sequer viajou para Moscou, onde o Brasil enfrentou a Sérvia. Na última segunda-feira, ele esteve presente em Samara junto com o restante da delegação para o compromisso válido pelas oitavas de final contra os mexicanos, mas não foi relacionado pelo técnico Tite, uma vez que ainda não tinha condições de jogo.

O departamento médico da seleção brasileira já havia assegurado que Douglas Costa tinha chances de voltar a jogar na Copa do Mundo mesmo com a lesão. Marcelo, que também ficou de fora do último jogo por conta de um problema físico, treinou normalmente e deve voltar ao time titular contra a Bélgica, na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kazan, pelas quartas de final.