Seleção treina com Neres, Richarlison e G. Jesus titulares no RS

A seleção brasileira realizou neste sábado, 8, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o treino da véspera do amistoso contra Honduras, o último antes do início na Copa América. O técnico Tite mexeu no ataque depois de perder sua principal estrela, Neymar, cortado por lesão. Formaram o time titular os jovens David Neres, Gabriel Jesus e Richarlison, todos de 22 anos.

A escolha surpreendeu, pois depois da saída de Neymar no amistoso contra o Catar, Everton, do Grêmio, foi o escolhido. Havia também a expectativa sobre quem seria o titular no centro do ataque depois da chegada de Roberto Firmino, campeão europeu pelo Liverpool. Jesus, autor de um gol na partida em Brasília, ganhou a disputa aparentemente.

Durante atividade em campo reduzido, Tite mexeu no time: saiu Gabriel Jesus e entrou Firmino. pic.twitter.com/3McYO1jLVf — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 8, 2019

A atividade deste sábado foi aberta ao público, com 10.000 ingressos disponíveis, em troca de 2kg de alimento não perecível. O goleiro Alisson, ídolo do Inter e em alta depois da conquista do titulo da Liga dos Campeões, foi o mais assediado pelos fãs da equipe. Lucas Paquetá, Richarlison, o técnico Tite, entre outros, também tiveram seus nomes gritados efusivamente.

Willian, que substituiu Neymar e se apresentou nesta manhã, já treinou com o time. Fagner, lateral do Corinthians, que se recuperava de lesão muscular, participou apenas do aquecimento.

O jogo acontece às 16h (de Brasília), no estádio do Inter. A estreia na Copa América acontece dia 14, diante da Bolívia, no Morumbi, em São Paulo.