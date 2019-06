Seleção desembarca em Brasília com apoio da torcida a Neymar

A seleção brasileira desembarcou na noite desta terça-feira 4, em Brasília, para a disputa do amistoso contra o Catar, o primeiro preparatório antes do início da Copa América, que começa às 21h30 no Estádio Mané Garrincha. O destaque da chegada foi o atacante Neymar, que vive grande turbulência na vida particular, mas recebeu apoio dos torcedores.

Sorridente, o craque do Paris Saint-Germain parou para atender os fãs, tirou fotos e deu autógrafos. Neymar segue trabalhando normalmente mesmo vítima de uma acusação de estupro feita por uma mulher brasileira que o visitou na cidade de Paris.

Os demais jogadores e o técnico Tite também receberam carinho de um grupo de cerca de 80 fãs que foram até o hotel. Diferente do que ocorreu na Copa da Rússia e em outros amistosos, houve maior proximidade entre torcida e atletas.

O desembarque da seleção em Brasília, além da comissão técnica, contou com 20 jogadores. Ainda não se apresentaram o goleiro Cássio, que disputou o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela Copa do Brasil, além da dupla do Liverpool: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino.

Depois do jogo desta quarta, o Brasil fará um último amistoso contra Honduras, dia 9, em Porto Alegre, e no dia 14 estreará na Copa América diante da Bolívia, no Morumbi, em São Paulo.

(Com Gazeta Press)