Durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, como já é hábito no país, o Brasil para, expedientes são encurtados, adiantados ou adiados, em empresas privadas e repartições públicas. Parte considerável dos brasileiros aproveita para, de fato, torcer pelo time do técnico Tite, mas uma outra parcela apenas aproveita para descansar.

Seja como for, os que moram no estado de São Paulo tem mais um motivo para comemorar após a vitória do Brasil, por 2 a 0, contra a seleção do México. Isto porquê a seleção já tem data e hora para voltar à campo: sexta-feira, às 15h, contra o vencedor do confronto entre Bélgica e Japão.

Só que o final de semana antecipado pode virar quase um “feriadão” de cinco dias. Na segunda-feira, 9 de julho, comemora-se o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento contra o governo provisório de Getúlio Vargas nascido em São Paulo, que é feriado em todo o estado. Para completar, uma nova vitória na próxima partida vai representar uma volta à campo na outra terça-feira, 10, enfrentando o vencedor de França e Uruguai.

Como todo feriado, a festa popular tem impacto na atividade econômica do Brasil, mas é considerada quase inadiável por empresários – apesar de não existir obrigação alguma na liberação, que fica totalmente a critério dos patrões e pode representar uma exigência de compensação.

Se a seleção continuar o rumo de vitórias, é bom também aproveitar os dois próximos dias, porque a grande final, se a seleção chegar até lá, será em um domingo.