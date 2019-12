São Paulo vence Barcelona e Bayern e é campeão de torneio de veteranos

O torcedor tricolor pôde matar as saudades de alguns de seus ídolos na tarde deste domingo, 15, no Morumbi. Como na final do Mundial Interclubes de 1992, o São Paulo bateu o Barcelona, desta vez na decisão da Legends Cup Brasil, torneio que reúne ex-jogadores. Dagoberto, duas vezes, e Fabão, marcaram os gols do time, que antes bateu o Bayern de Munique na semifinal, por 2 a 0, com gols de Falcão, o rei do futsal, e Fabão.

Cerca de 25.000 torcedores foram ao Morumbi para acompanhar a competição que reuniu ídolos de São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com jogos de 25 minutos por tempo. Além das estrelas do futebol brasileiro, compareceram ao evento ex-jogadores como o alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas, e o italiano Luca Toni, entre outros.

O São Paulo, dirigido por Muricy Ramalho, empolgou os torcedores com a presença de ídolos como Raí, Lugano, Müller, Cicinho, Josué, Aloísio e Careca, entre outros. Dagoberto foi eleito o craque do torneio e Fabão ficou com a artilharia, empatado com o próprio Dagoberto e Lucas Barrios, do Borussia Dortmund.

Na final, o São Paulo teve amplo domínio sobre o Barcelona. Dagoberto abriu o placar em pênalti sofrido por Denilson. Pouco depois, Fabão completou de cabeça o escanteio batido por Cicinho. Na etapa final, Dagoberto marcou novamente. A torcida entoou gritos de “o freguês voltou”, lembrando a vitória sobre o clube catalão no Japão, e homenageou o técnico daquela equipe, Telê Santana.

Publicidade

Confira, abaixo, vídeos e fotos do evento:

Se for para ser atropelado, de novo, que seja pela mesma Ferrari.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/wrcC3N8kqm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 15, 2019