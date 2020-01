São Paulo suspende contrato com goleiro Jean

O São Paulo decidiu suspender o contrato do goleiro Jean, preso durante as férias nos Estados Unidos depois de agredir a mulher, Milena Bemfica. A decisão, anunciada por meio de nota oficial do clube nesta quinta-feira, foi tomada após reuniões com os representantes do atleta, que ficou liberado para buscar um novo time em 2020.

O Ceará chegou a cogitar a contratação do jogador de 24 anos, mas dada a repercussão negativa da notícia nas redes sociais, a equipe mudou de ideia e anunciou a chegada do veterano Fernando Prass.

Leia a íntegra da nota abaixo:

O São Paulo Futebol Clube comunica que nesta quinta-feira (9) firmou a suspensão do contrato de trabalho do atleta Jean Paulo Fernandes Filho.

O contrato permanecerá suspenso até 31 de dezembro de 2020, período durante o qual o atleta poderá exercer atividades por outras agremiações em condições já estipuladas. Caso o jogador não seja contratado por um outro clube durante este período, o São Paulo Futebol Clube poderá decidir pela rescisão de contrato ao final deste ano de suspensão.