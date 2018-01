São Paulo sofre, mas consegue ganhar a primeira no ano

O São Paulo conquistou a sua primeira vitória em 2018 durante a noite desta quarta-feira. Jogando no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, o Tricolor venceu o time da casa por 2 a 0, com gols de Diego Souza, o primeiro dele pelo novo clube, e de Marcos Guilherme, ambos anotados no fim do segundo tempo da partida, que marcou a estreia do zagueiro Anderson Martins.

Com quatro pontos, o São Paulo assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, mas pode ser ultrapassado por Ponte Preta e Santo André nesta quinta-feira. Já o Mirassol, com apenas um ponto, figura no quarto e último lugar do Grupo D.

Mais aliviados, os comandados de Dorival Júnior terão pela frente o clássico com o Corinthians, às 17 horas (de Brasília), deste sábado, no Pacaembu. O Mirassol, por sua vez, buscará seu primeiro triunfo em Santo André, na próxima segunda-feira, a partir das 17h30.

O São Paulo começou melhor a partida, impondo o ritmo de jogo diante do Mirassol. Aos 12 minutos, Shaylon recebeu na direita da área e cruzou para o meio. Com um carrinho, contudo, o zagueiro Jesiel fez o corte providencial e não deixou a bola chegar em Diego Souza, que estava sozinho. O meia-atacante perdeu uma nova chance aos 31, com a bola desviada pela zaga na cara do gol.

No segundo tempo, o Mirassol resolveu arriscar-se mais, dando mais trabalho a defesa são-paulina. O time do Morumbi, visivelmente nervoso pelo empate, não conseguia ser efetivo no ataque.

Após tanto insistir, o São Paulo abriu o marcador aos 38 minutos. O jovem atacante Paulinho, que havia acabado de entrar, acionou Militão, que cruzou da direita. A bola sobrou e Diego Souza chutou forte para marcar. Aos 44, Marcos Guilherme puxou contra-ataque e depois recebeu de Lucas Fernandes para decretar a primeira vitória tricolor no ano.

Outros jogos

Mais duas partidas foram disputadas nesta quarta-feira, na abertura da terceira rodada da fase de classificação do Paulistão. Em Lins, o São Caetano venceu a Linense por 2 a 0, gols de Régis e Paulinho. Em Ribeirão Preto, o Botafogo obteve uma boa vitória sobre o Novorizontino por 3 a 1. Os gols do time da casa foram marcados por Bruno Moraes (2) e Dodô, enquanto Safira descontou para os visitantes.

Nesta quinta-feira, quatro jogos completarão a rodada. Destaque para o Palmeiras, que buscará sua terceira vitória na competição, recebendo o Red Bull Brasil às 21h, no Allianz Parque. Em Campinas, às 19h30, a Ponte Preta vai encarar o Santos. No mesmo horário, jogarão Ituano e Santo André. Às 18h30, o Bragantino enfrentará o São Bento.

(Com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)