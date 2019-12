Sampaoli tem reunião com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte

O técnico argentino Jorge Sampaoli tem uma reunião com o Atlético Mineiro marcada para esta quinta-feira 19, em Belo Horizonte, confirmou a VEJA uma fonte ligada ao treinador. Ele recentemente deixou o Santos e chegou a negociar com o Palmeiras, mas as partes não chegaram a um acordo.

O Atlético Mineiro já havia tido um primeiro contato com Sampaoli na última semana e agora marcou uma reunião para formalizar sua proposta. O clube terminou o ano com Vagner Mancini como técnico interino.

Sampaoli, de 59 anos, levou o Santos ao vice-campeonato do Brasileirão e era bastante querido pela torcida, mas deixou o clube após desavenças com o presidente José Carlos Peres.

Com passagens por clubes e seleção chilena, Sevilla e seleção argentina, ele vem demonstrando interesse em permanecer no futebol brasileiro. As conversas com o Palmeiras, no entanto, não avançaram, pois o clube tinha pressa e se irritou com a demora e as exigências do argentino. No fim, Vanderlei Luxemburgo ficou com o cargo.