Salah separa confusão e ajuda sem-teto em posto de gasolina de Liverpool

O atacante Mohamed Salah, uma das estrelas do Liverpool e da liga inglesa, foi protagonista de uma atitude louvável em um posto de gasolina da cidade inglesa. No último dia 1ª, após vitória sobre o Arsenal, o craque egípcio parou para abastecer seu carro e percebeu que um grupo de jovens ofendia um sem-teto. Salah, então, interveio, repreendeu os baderneiros e ainda deu 100 libras (equivalente a 725 reais) ao morador de rua, que dorme todas as noites próximo ao estádio de Anfield. A história foi revelada na última terça, 6, pelo diário inglês The Sun.

Imagens da câmera de segurança confirmam o momento em que Salah deixou o seu Bentley e se aproximou do sem-teto, David Craig, de 50 anos. Ao tabloide inglês, o homem disse que estava sendo xingado, quando o ídolo do Liverpool apareceu. “Ele ouviu o que um grupo de rapazes estava me dizendo, então se virou para eles e disse: ‘Pode acontecer com vocês em alguns anos'”

Depois de apartar a confusão, Salah ainda foi até o caixa eletrônico sacar dinheiro para Craig, que diz estar em situação de rua há seis anos, desde que perdeu emprego e foi abandonado por familiares. “Salah foi tão maravilhoso quanto quando está em campo. É um herói da vida real aos meus olhos e quero agradecê-lo”, completou Craig.